ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಬೈಗುಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ ಜನಸ್ತೋಮ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಬೈಗುಳ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಲು ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮನವರ ವಸಂತನ ಹಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಸಂತನ ಹಬ್ಬ (ವಸಕೊಂತ ಹಬ್ಬ, ಬೈಗುಳ ಹಬ್ಬ) ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಸಂತನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಕೊಂತಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಧಾರಿ ಲೋಕೇಶ್, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದವರು ದೇವರ ಓಲೈಸುವಂತೆ ನರ್ತಿಸಿದರು.

ಕೊಂತಧಾರಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ತಲೆಗೆ ರಂಗಿನ ಪೇಟ, ಹೊದೆಯಲು ಸುಂದರ ಶಾಲು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷ ಗುಪ್ತಾಂಗವನ್ನು ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಸಹ ಗುಡ್ಡಪ್ಪರು ಚಕ್ರವಾದ್ಯದಂತಹ ಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಕೊಂತಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ 'ಡುಮ್ಮಿ ಸಾಲಿರೆನ್ನಿರೇ' ಎಂದು ಊರಲೆಲ್ಲ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ