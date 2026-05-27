‘ಮಕ್ಕಳ ಭೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ವರದಾನ’

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ, ಭೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ವರದಾನ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಸಿ. ಚಲುವರಾಜು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಟ ಆಡುವುದು ತಪ್ಪಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಬುಗುರಿ, ಲಗೋರಿ, ಚಿಣ್ಣಿದಾಂಡು, ಮರಕೋತಿ, ಹಳ್ಳಗುಣಿ ಮಣೆಯಾಟ ಕಲಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆ, ಓರಿಗಾಮೆ, ಹಾವುಏಣಿ ಆಟ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನಾಟಕ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಮರಗಿಡಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ, ಶಾಲಾವರಣ, ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಅಂರ್ತಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂದಗೆರೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಆನೆಗೊಳ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಐಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ, ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮನು, ನಾಗೇಗೌಡ, ಲೋಕೇಶ್, ರವಿ, ಶೇಖರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>