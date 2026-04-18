ಸರ್ವರಿಗೂ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ: ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಟಿ. ಮಂಜು

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾನತೆ ಕಾಣಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಟಿ. ಮಂಜು ಹೇಳಿದರು.

ಹೋಬಳಿಯ ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸೇರಿದವರು' ಎಂದರು.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆರ್ಟಿಒ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನೋವುಂಡು ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದು, ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ, ದೂರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿಕ್ಕೇರಿಯವರೆಗೆ ಡಿಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ರಾಮು, ಸಂಜನ್ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜು, ಪ್ರದೀಪ್, ಶಶಿ, ರವಿ, ಪರಮಿ, ಚೇತನ್, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-40-871522050