ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಡೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಜೇಗೌಡ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಂಜೇಗೌಡ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸಿ.ಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಜೇಗೌಡ ಒಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ 340 ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡ ಉಮೇಶ್, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ರಮೇಶ್, ಆರ್. ವಾಸುದೇವು, ಕೆ.ಎಂ.ಮೋಹನ್, ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಪರಮೇಶ್, ಕೆ.ಜಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಹೇಮಾ, ಸಿ.ಕೆ. ಪಲ್ಲವಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಗೇಶ್, ರೋಹಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>