ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationMandyastudents
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT