ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಾತು

<p>ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ‘ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕು ಮರಗಿಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಆರ್. ಸಹದೇವು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಎಂದರೆ ತಾತ್ಸಾರದ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೂರಿದೆ. ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಪಾಠವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ, ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಉಳಿವು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಊಗಿನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನ್ಮದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು, ‘ಕಾಡಿದ್ದರೆ ನಾಡು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಭೂ ಸವಕಳಿ, ಅಂರ್ತಜಲ ಕುಸಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಧೀರ್ಘಾಯಸ್ಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ವತಿಯಿಂದ ಗಿಡ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಎ.ನಾಗೇಶ್, ಅರ್ಪಿತಾ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಲಾವಣ್ಯ, ಸಹನಾ, ಫಾಜಿಲ್ಲ ಖಾನಂ, ಊಗಿನಹಳ್ಳಿ ಹೇಮಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-40-213517080</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>