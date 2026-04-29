ಸಂತ್ಯಮ್ಮದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ನಮ್ಮದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಗುಲ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಯುವಕರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಒ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನೂತನ ಸಂತ್ಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಲು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ವೇದಘೋಷ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪೂರ್ಣಾ ನಾಂದಿ, ಪಂಚಕಲಶ, ನವಗ್ರಹ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೋಮ, ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಅಭಿಷೇಕಾ, ನೇತ್ರೋಪಾಲನ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆದವು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ, ಕಲಾಕರ್ಷಣೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಧನಂಜಯ, ಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ರಾಜು, ಗ್ರಾಮ ಮುಖಂಡರು, ಅಂಚೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಲೀಕನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>