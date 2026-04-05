ಕಿಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿತು.

ದೇಗುಲದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ, ಹಳದಿರಣ್ಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊನ್ನಾಳಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ, ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ, ವಿವಿಧ ಹೋಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಶನಿವಾರ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಗದ್ದುಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ದಿನ ಅನ್ನ ಸತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಇಬಿ ರಘು, ಟೈಲರ್ ರವಿ, ಗಾಡಿ ಕುಮಾರ್, ಸೀತಾರಾಮು, ಗಾಡಿ ಬಾಬು, ನಾಗರಾಜು, ಮಹೇಶ್, ನಾಗೇಶ್, ದಿನೇಶ್, ರಮೇಶ, ಪೂಜಾರಿ ಚಂದು, ಗಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ತೇಜೇಶ್, ತೀರ್ಥೆಶ, ರಾಕೇಶ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-40-1688553706