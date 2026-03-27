ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಗೀತಾಯಾನ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಬಾಲ್ಯದ ನಂಟು ಸುಮಧುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿನ ಯಾನ ಸುಂದರ ವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಪಂದನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹಾಗೂ ಸಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನೆನಪಿನ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಯಾತ್ರೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಕೃತಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಗೀತ, ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವೂ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರುಪೇರಾದರೆ ಶೃತಿ ತಪ್ಪಿದ ಗೀತೆ, ನೀರಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಯಂಗಳದಂತೆ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮವಿದೆ. ಸಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 'ಆಕಾಶಕ್ಕೆದ್ದು ನಿಂತ, 'ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯೆ ಭರತಮಾತೆ', ಕುವೆಂಪು ಅವರ 'ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ', 'ಜಯಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ', ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ 'ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ' 'ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ಬರಿ ನುಡಿಯಲ್ಲ', ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ 'ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ,' 'ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚೋಣ' ಮತ್ತಿತರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹಾಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನುಸೂಯ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್.ಎಂ. ದೀಪಾ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಊಗಿನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಸಲು ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಶೇಕ್ಷವಲ್ಲಿ, ಕೋಮಲ, ಶುಭಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>