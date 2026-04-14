ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗಡಿಭಾಗದ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಓಕುಳಿಯಾಟ ಆಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹನುಮದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟವಧಾನ, ಭಜನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಹನುಮನ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಎರಚಾಡಿದರು. ಹಲವರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬಳಿದುಕೊಂಡರು ಸಾಗಿದರು. ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು, ಎಂ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಂ.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, ಎಂ.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ವಿ. ರಮೇಶ್, ಎಂ.ಎ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಂ.ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಎಂ.ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ದೀಪು ಇದ್ದರು,</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>