ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಕೇಬಲ್ ಕಳವು

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಸಮೀಪದ ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಆನಂದ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆಗೆಟ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತುರ್ತು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆನಂದ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>