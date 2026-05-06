‘ದೇಗುಲಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೇರು’

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: 'ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲು ಹಿರಿಯರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ದೇಗುಲ, ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆರ್ಟಿಒ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೋಬಳಿಯ ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಿಂತಿರುವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ. ದೇಗುಲ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬೆಸೆಯುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದರು.

ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕಳಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಂದರು. ದೇವರಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪಂಚಮೃತ, ಎಳನೀರು ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ತೊಡಿಸಿ ಧೂಪ, ದೀಪ ಸೇವೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಹೋಮ ಹವನ, ಅರ್ಚನೆಗಳು ಜರುಗಿತು. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯತು, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗರಾಜು, ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ