ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ವಿಬಿ-ಜಿ-ರಾಮ್ ಜಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಂತ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗಿರೀಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿ. ಕಾಯಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಿ. ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ನ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಸರಳೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಜರಾತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲು ಮೇಟಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆರಳು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯತೀಶ್, ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಸುರೇಶ್, ರಾಜು, ಜಯರಾಂ, ಮಂಜುಳಾ, ಜಯಮ್ಮ, ಪಲ್ಲವಿ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಪ್ರೇಮ, ಶೋಭಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>