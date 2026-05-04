ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಜತೆಯಾದ ದಂಪತಿ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಅತ್ತಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಎಂಬುವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೀತಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪತಿ ರಾಜು ಹೃದಯಾಘಾತ ದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂಟರಿಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು.

ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಸದಾ ದುಂಖದಲ್ಲಿರುತಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುತ್ರ ತಂದೆ–ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ