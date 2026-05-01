ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ: ದೊಡ್ಡಕೇರಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ

ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ದೊಡ್ಡಕೇರಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಈಚೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪಟ್ಡಣದ ಪುರ ಪ್ರಮುಖರು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು,ಧವನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಉಘೇ.. ಉಘೇ ಘೋಷಣೆಕೂಗುತ್ತಾ ರಥವನ್ನು ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದರು.

ರಂಗದ ಕುಣಿತ, ಬಾಯಿ ಬೀಗ, ಹಸಿರು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ, ಸಿಡಿಮರ ಉತ್ಸವ, ದೊಡ್ಡಕೇರಮ್ಮನ ಹೂವಿನ ತೇರುಉತ್ಷವ , ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಯಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆದವು. ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವವು ಮುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಚೌಕ, ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸ್ವ- ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ