‘ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರೈತರ ಸುಲಿಗೆ’

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದು ರೈತರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಸೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಜಿನಿಯರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸೆಸ್ಕ್ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ(ಟಿ.ಸಿ) ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಟಿ.ಸಿ ನೀಡದೆ ಅಲೆದಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಟಿ.ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟಿ.ಸಿ ನೀಡದೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಟಿ.ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಸೆಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅನಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಟಿ.ಸಿ ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೊಸ ಟಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಮುದ್ದುಕುಮಾರ್, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ, ಕರೋಟಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ರೈತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೆಸ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>