ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮಗಿರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಭಾನುವಾರ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮೂಲದ ಮಂಜುನಾಥ ಎಚ್.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 10 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೊದಲು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರೂ ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ತಂದು ಪೋಲೀಸರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>'20 ದಿನಗಳಿಂದ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ವಿತರಿಸಿ ನಾಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>