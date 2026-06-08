ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಂದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1994- 95ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನೆರವಾದ, ಓದು– ಬರಹ, ಬದುಕುವ ದಾರಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಂ.ಮಾದೇಗೌಡ, ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ, ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಜಾನಕಿ, ಎಚ್.ಟಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರುವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. 1994- 95ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದಂತಹ ಬಹುತೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಳಲಿನ ಎಚ್.ಜಿ.ಲತಾ, ಯೋಗೇಶ್, ರಾಣಿಕಾಂತ್, ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ವರದರಾಜ, ಪ್ರದೀಪ್, ಸತೀಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ, ಗುರುಗಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-40-298230235</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>