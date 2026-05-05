ಬಾರದ ಗೌರವಧನ: ಇಒಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ

ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗೌರವಧನವನ್ನು ನೀಡದೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು 2024 ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ 2025 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಗೌರವಧನ ₹3,20,000 ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಭಾರ ಪಿಡಿಒ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 2026 ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಗೌರವಧನದ ಹಣವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪಿಡಿಒ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿ ಲ್ಲ. ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ