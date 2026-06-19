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ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 1:12 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 1:12 IST
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KarnatakaMandyaRain
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