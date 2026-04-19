‘ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನೈಜ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಶಿಬಿರವು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಟಿ.ಮಂಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿಯ ಚೌಡಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೇಳುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಾಳು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನಾ ಶಿಬಿರವು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ದಾನದ ಮಹತ್ವ, ಸೇವೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚೌಡಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸೌಜನ್ಯಯುತ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಕಸುಬು, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿ.ವಿ.ಜಗದೀಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜಯಕೀರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆನಂದ್, ಶೋಭಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬೋರೇ ಗೌಡ, ಕುಮಾರ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>