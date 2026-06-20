ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ

<p><em>ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್</em></p>.<p>ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆಗಿ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗರಿಗೆದರಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ನದಿ ನೀರು ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಊಂಟಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವ ರೈತರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋಬಳಿಗಳಿದ್ದು ಕಸಬಾ, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ನದಿಯಾಶ್ರಿತ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿಗೆ ರೈತರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಬೂಕನಕೆರೆ, ಶೀಳನೆರೆ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಾಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದು ರೈತರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ವಿಠಲಾಪುರ ಸುಬ್ಬೆಗೌಡ.</p>.<p>‘ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಳ್ಳು, ಜೋಳ, ಅಲಸಂದೆ, ಗೆಣಸು ಬೆಳೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸು ನೋಡುವ ಆಸೆ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಮ್ಮ ಪಾಡೇನು’ ಎಂದು ರೈತ ಬೂಕನಕೆರೆ ನಾಗರಾಜು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ವೇಳೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 223. 90 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ 10ರವರೆಗೆ 159.90 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ (199 ಮಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (95.5 ಮಿ. ಮೀ.) ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 37,671 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 60,27 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್.</p>.<p>ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಭವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವದು ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-40-35137452</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>