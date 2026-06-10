ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದ್ಭಾವನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮದಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದ್ಬಾವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮರಸತೆ’ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣದ ಪ್ರಾಂತದ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ‘ಭಾರತ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು, ಭಾಷೆಗಳು, ಆಚಾರ– ವಿಚಾರಗಳು, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೂ ಭಾರತ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಳ್ವಿಕೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸದ್ಭಾವನ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ವಿಠಲಾಪುರ ಸುಬ್ಬೆಗೌಡ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನಂಜಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ಕಾಳೇಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರೀಶ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರವೀಣ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ , ಚಿಕ್ಕಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪುನೀತ್, ಬಿಸಿಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಶೀಳನೆರೆ ದಿನೇಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-40-2143796141</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>