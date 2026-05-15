‘ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಉದಯಿಸಲಿ’

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದವರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮದಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ (ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಣ) ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರನಟ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಸೆಳೆದು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಯುವಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಮತಭೇದ ಮರೆತು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಹಿಂದವರ್ಗದವರು ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರೈತ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎನ್.ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದರೆಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತಾಗ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹300 ಇತ್ತು. ಇಂದು ದಲಿತರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣ. ಅವರ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಲು ರವಿ, ಬಸ್ತಿ ರಂಗಪ್ಪ, ಡಿ.ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್, ಸೋಮಸುಂದರ್, ಮಾಂಬಹಳ್ಳಿ ಜಯರಾಂ, ಹೊಸಹೊಳಲು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಂದಾನಿ, ಮದ್ದೂರು ಎಂ.ಶಿವು, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಎಂ.ಸತ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ.ಅಂಕಯ್ಯ, ಕಂಚಿನಕೋಟೆ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಮೇಶ್, ಮುದುಗೆರೆ ಮಹೇಂದ್ರ, ತೆಂಡೇಕೆರೆ ನಿಂಗಯ್ಯ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ, ರಾಜೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಲೀಲಾವತಿ, ಚೆಲುವರಾಜು, ಕಾರ್ತೀಕ್, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>