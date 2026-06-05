ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸದಂತೆ ರೈತಸಂಘ ಆಗ್ರಹ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರೈತಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಖಂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ರೈತಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುದುಗೆರೆ ರಾಜೇಗೌಡ, ಮಂದಗೆರೆ ಜಯರಾಮು ಮರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ನಂದಿನಿಜಯರಾಮು, ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಕರೋಟಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೂಕನಕೆರೆ ನಾಗರಾಜು ‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಇಬಿ ನಂತರ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇದ್ದಿತು. ಈಗ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕ್ , ಮೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವಾರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ದರ ₹6 ಇದೆ. ಅದೇ ಖಾಸಗಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹14 ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸುಲಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರೆಯಾಗದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತಸಂಘ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-40-391617061</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>