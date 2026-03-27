ಗಿಡ್ಡತಳಿ ಹಸು ಸಾಕಲು ಸಲಹೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: 'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಲೆನಾಡಿನ ಗಿಡ್ಡತಳಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಂಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಧನ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಳಿ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಐವರು ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಲೆನಾಡ ಗಿಡ್ಡ ಹಸುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ತಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಆಳ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದಯ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ನಾಗೇಶ್ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಟೇಲ್ ನಾಗೇಗೌಡ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಹರಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ ರಘು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಿ.ಎನ್.ಸತೀಶ್, ನಿಂಗರಾಜೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>