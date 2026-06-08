<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ(ಮಂಡ್ಯ):</strong> ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ (ಕೆಆರ್ಎಸ್) ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 81.36 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿ ಇದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೇ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಜೂನ್ 6ರಂದು 107.68 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಒಳ ಹರಿವು 6,513 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 26ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 29ರಂದು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. </p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಜಲಾಶಯದ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 528 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 436 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 49.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 11.399 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ: </strong>‘ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 110 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಾದರೂ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯುಸೆಕ್ಗಳಷ್ಟಾದರೂ ನೀರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದರೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<h2>ನೀರೆತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು </h2><p> ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 50 ಅಡಿವರೆಗೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ‘ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್’ ಅಂದರೆ 60 ಅಡಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿಯುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್’ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 4.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿ ಯಲಿದ್ದು ಆ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>