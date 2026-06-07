ಲೇಖಕನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸಲ್ಲದು:ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ‘ಲೇಖಕನಾದವನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಅಂಥ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂಬುದು ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಅಚಲ ನುಡಿ. </p><p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಟಿ ಪಾಕೆಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ’ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p><p>‘ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬಾರದು. ನನಗೆ ‘ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ₹7 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ’ ಅಂತ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಒಂದು ನಿವೇಶನವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p><strong>ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ:</strong></p><p>‘ಕನ್ನಡ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆ’ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಪಂಪನ ಕಾಲದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕರಿಗೂ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಿರುವ ತಾಯ್ತನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. </p><p>‘ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ’ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಮುಠ್ಠಾಳರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಪಾಸಾದ ನನಗೆ ನೃಪತುಂಬ, ನಾಡೋಜ, ಡಾಕ್ಟೋರೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದರು. </p><p><strong>ಅಂಬಾನಿಯೇ ನಿರ್ಗತಿಕ!</strong></p><p>‘ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿಲ್ಲದವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಓದಿದವರೇ ನಿಜವಾದ ಧನಿಕರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಬಾನಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯ ಕಾರಣ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಕಾರಂತ, ಕೆಎಸ್ನ, ತೇಜಸ್ವಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>ನಶಿಸಿ ಹೋದ ರಾಜವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದ ನನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳೇ ಈ ‘ಅರಮನೆ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತ ಹೋದವು. ಸುಮಾರು 32 ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದ ನನಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಿತ್ತು. ತೂಕ ಇಳಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಛಲಬಿಡದೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. </p><p>‘ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ’ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಜಿ.ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಓದುಗರು ಅರಮನೆ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಕುಂ.ವೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. </p><p><strong>‘ಸಿನಿಮಾ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂ.ವೀ’</strong></p><p>‘ಕೂರ್ಮಾವತಾರ’ ಕೃತಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ‘ರಜತ ಕಮಲ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು, ದೊರೆ, ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ‘ದೊರೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ‘ಭಂಟ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯಲು ₹70 ಸಾವಿರ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಂಟನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. </p><p><strong>‘ಹಳಗನ್ನಡ ಓದಿನಿಂದ ಬರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ’</strong></p><p>ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನವ ಲೇಖಕರು ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾಸನೀಸ, ಬೇಂದ್ರೆ ಮುಂತಾದವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಬೇಕು. ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>