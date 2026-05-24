ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಯ್ಕೆ

ಮದ್ದೂರು: ಭಾರತ್ ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಷತ್ ಮದ್ದೂರು ಕದಂಬ ಶಾಖೆಯ 2026–27 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿಕಾಸ್ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಭಾವಿಪ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗಳ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಶಂಕರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾದರಯ.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ ನ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪರಿಷತ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಪಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ, ನೈದಿಲೆ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಅಪೂರ್ವಚಂದ್ರ. ಶಿವನಂಜಯ್ಯ, ಶಿವರಾಮು, ಎಂ.ಎ. ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿ.ಹರ್ಷ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮಹದೇವ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>