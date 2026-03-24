ಮದ್ದೂರು ನಗರಸಭೆ: ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್

<p>ಮದ್ದೂರು: ಮದ್ದೂರು ನಗರಸಭೆಯಾದ ಬಳಿಕ 2026-2027ನೇ ಸಾಲಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಳಿತಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ನೌಕರರ ವೇತನ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕರಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ, ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿನ ಕಟಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ₹119.50 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1.15 ಕೋಟಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ನಿಗದಿತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಆದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ, ವಸತಿ, ವಸತಿಯೇತರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯೇತರವಾಗಿ ₹5.88 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದ್ದ ಮದ್ದೂರು ನಗರಸಭೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹40 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>₹148.59 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</p>.<p>‘ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಾದ ಪೇಟೆಬೀದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಟಿ.ಬಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ₹148.59 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 80 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹90 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2026 -27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆ, ಬೈರನ್ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ನಾಲೆ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ₹4,590 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹9 ಕೋಟಿ, ಸ್ಮಶಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.20 ಕೋಟಿ, ನಗರದ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ, ಶಿವಪುರದ ಬಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹4 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೀಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ರಾಧಿಕಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-40-799407967</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>