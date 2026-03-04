ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ: ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸವಾಲು

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ: ‘</strong>ಮದ್ದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಉದಯ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಎದುರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದು, ನೀವು ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p><p>‘ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಪೈಪ್ಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಶಾಸಕರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ನೀವು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. </p><p>‘ಮದ್ದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದರೂ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರೊಬ್ಬರು ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ (ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ) ಹೊಳೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p><p>‘ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆ.ಎಂ. ದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪೈಪ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮದ್ದೂರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮತ ಹಾಕಿ ಉದಯ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜರಿದರು.</p><p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಂಸಾಗರ ರವಿ, ಸಾತನೂರು ಜಯರಾಂ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>