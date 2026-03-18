ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮದ್ದೂರು: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಮಾನತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘದವರು ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪೇಟೆಬೀದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ 'ನಗರಸಭೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ತೀರ್ಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರರು ಕೂಗಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಮು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ವೇಳೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಧರಣಿ ನಿರತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದು ಗೂಂಡಾಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜಾ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡದೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಘಟನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಪೊಲೀಸರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಡಿಒ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಸಿಪಿಐ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದಂತೆ ಎಳೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೀಳಘಟ್ಟ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಸೊ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿನೋದ್ ಬಾಬು, ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರಾದ ಶಿವರಾಮು, ರವಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ, ಲಿಂಗಯ್ಯ (ಕುಳ್ಳಪ್ಪ), ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕಾಳೇಗೌಡ, ಬೋರೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಲತಾ, ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಶಿವಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್, ಗೌರಮ್ಮ, ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.