‘ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಸುಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ’

ಮದ್ದೂರು: ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಮದ್ದೂರು ಉತ್ಸವ' ಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ. ಉದಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ಉತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಿಂದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಾoಪಿಯನ್ ₹2 ಲಕ್ಷ , ದ್ವಿತೀಯ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ರಾಸುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು 30ರಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಸಿ ನಗರದ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮೇ 1 ರಿಂದ 4 ವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೇ 6 ರಂದು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಲುವರಾಜು, ಬಿಇಒ ಧನಂಜಯ, ಸಿ ಪಿ ಐಗಳಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣ್, ಸಿ ಡಿ ಪಿಒ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>