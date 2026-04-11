‘ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ’

<p>ಮದ್ದೂರು: ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದ್ದೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ–ಗದಗ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ ಉದಯ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ. ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಕೆ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲೆದೊಡ್ಡಿ, ಕಬ್ಬಾರೆ, ಕೆ ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಂದಾಜು ₹6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆಯಾದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಬ್ಬಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬೂದಗುಪ್ಪೆ ಚೆಲುವರಾಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬೀರೇಶ್, ಪ್ರಣಾಮ್ ಸತೀಶ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದೇವಾನಂದ್, ಹನುಮಂತು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-40-233015200</p>