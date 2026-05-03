ವಾಹನ ಮಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಮದ್ದೂರು: ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಮಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಇಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಸುಬ್ಬು(35) ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಎಂ.ಡಿ.ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ (38) ಮೃತಪಟ್ಟ ರು. ಮಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಮಣಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಂದ ಎಳನೀರು ಖರೀದಿ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತ ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಂದ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ನಾಗವೇಣಿ (24) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಟಗೆಗೌಡನ ಜೊತೆ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ₹60 ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. 'ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಪತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾಗವೇಣಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೋಷಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>