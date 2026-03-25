ಹರಿದಾಡಿದ ಎಐ ಚಿರತೆ ಪೋಟೊ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ನಡೆದಾಡಿದ ಪೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹರಿದಾಡಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಎಐ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ, ಚಿರತೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಪೋಟೋ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಪೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಸಿ. ನಾಗರತ್ನ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಸ್.ವಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ಎಸಿಎಫ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಶಂಕಿತ ಸ್ಥಳ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚಿರತೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗವಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>