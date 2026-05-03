ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಂಗಬಂಡಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಸಿದ್ದ 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನಾವರಣ ರಂಗ ತಂಡದ 'ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಟ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ವೃತ್ತಿರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಯು.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದುರ್ಯೋಧನ' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ-ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಒಂದು ಸಶಕ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ರಂಗಬಂಡಿ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಮಳವಳ್ಳಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಚೆನ್ನಿಪುರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಟಿ.ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>