ಮಳವಳ್ಳಿಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಸಿ. ನಾಗರತ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೆಸ್ಕ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಟಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ನಿತೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಧು ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಬಣ್ಣಿ ಬಸವರಾಜು, ಯಮಧೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು, ಎಚ್.ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ದೇವರಾಜು ಆಟೋ ಜಗದೀಶ್, ಕೆ.ಸಿ. ನಾಗೇಗೌಡ, ಮಹೇಶ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ವೇಣು, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಶಿವಣ್ಣ, ಮಧು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ನೂರುಲ್ಲಾ, ಬಸವ ರಾಜು, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜು, ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-40-984357222</p>