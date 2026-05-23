‘ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ’

ಮಳವಳ್ಳಿ: 'ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ'ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಗತಗಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗಿನ ಬವಣೆ, ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿ ನೀಡದೆ ಆಳುವ ವರ್ಗ ಇವರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇಂತಹ ಶಿಬಿರ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಕೆ.ವಸಂತರಾಜ್, 'ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಎಲ್.ಭರತ್ರಾಜ್, ಸಿ.ಕುಮಾರಿ, ಬಿ.ಹನುಮೇಶ ಮತ್ತು ಎನ್.ಲಿಂಗರಾಜಮೂರ್ತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.