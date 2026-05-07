‘ಸ್ನೇಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ’

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾಂತರಾಜು ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಯಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾಂತರಾಜು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವುದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಭರತ್ ರಾಜೇ ಅರಸು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ನೇಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾಂತರಾಜು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಸಾಹಿತಿ ಬಸಪ್ಪ ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಹದೇವ್, ಎಲ್.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಟಿ.ಆರ್.ಸೋಮೇಗೌಡ, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಯ್ಯ, ಶಿವಣ್ಣ, ಚುಂಚಣ್ಣ, ಸಿ.ನಾಗರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>