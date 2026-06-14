ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಟಕ ದಾರಿದೀಪ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು

<p>ಮಳವಳ್ಳಿ: ‘ಸೌಹಾರ್ದ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಬಿತ್ತುವ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ನಾಟಕವು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ರಂಗ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ, ರಂಗಬಂಡಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ದೊಂದಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಓಟ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್ಖರು ಎನ್ನದೇ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಥಾವಸ್ತು ಒಳಗೊಂಡ ಬೋಳುವಾರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಳಗೊಂಡ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ. ಸಾಗರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಎಲ್.ಭರತ್ ರಾಜ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ರಂಗಬಂಡಿಯ ಮಧು ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಉಮಾಶ್ರೀಮಧು, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ಮಧುಕರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-40-69034951</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>