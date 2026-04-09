ಭೂ ಘೋಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಭೂ ಸುಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭೂ ಘೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಸಗಣಿ ಉಂಡೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ಸುಪೋಷಣೆಗೆ ಗೋ ಪರಿವಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಗಣಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲ ಗೋಶಾಲೆಯ ಗೋಪಾಲಕನಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಂದೂರು ಬೆಟ್ಟ, ಬ್ಲಪ್, ಶಿಂಷಾ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಹಲವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ, ಸಗಣಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>