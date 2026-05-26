ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 40 ಮಾವಿನ ಮರ ನಾಶ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಿಯ ಬಳಿಯ ನೆಟ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಸುಮಾರು 40 ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿವೆ.</p>.<p>ರೈತ ಕಮಾಲ್ ಶರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಹಣ್ಣು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 40 ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರೈತ ಕಮಲ್ ಶರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>