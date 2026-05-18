ಮಳವಳ್ಳಿ: ರಾಮಾರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಯಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ಮಳವಳ್ಳಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಮಾರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜೂ.16ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಗಂಗಾ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ರಾಮಾರೂಢಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪರಮರಾಮಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೊಡ್ಡಗಡಿಕುಲದ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 10 ದಿವಸ ನಡೆಯುವ ಗಂಗಾ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಲಹೆ –ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪರಮರಾಮಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಗಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ ಜನಾಂಗದವರು ಒಂದೊಂದು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಂದು ದಶಗಂಗೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-40-1076067367</p>