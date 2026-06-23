ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನ ನೀಡಿ ವಂಚನೆ

<p>ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪೇಟೆಬೀದಿಯ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಎರಡು ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಗ್ರಾಂನ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವು ನಕಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎಂ. ಮದನ್ ದಾಸ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-40-453105543</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>