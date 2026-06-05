ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಮಳವಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಕುಣಿ, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಾಡ್ಲಿ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11ಕೆವಿ ಎಫ್2-ನೆಟ್ಕಲ್ ಫೀಡರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೆಟ್ಕಲ್, ದಬ್ಬಹಳ್ಳಿ, ಶಿಂಷಾ, ಧನಗೂರು ಕೋಳಿ ಪಾರಂ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಣಿ 66/11 ಕೆವಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಫ್1-ಹೆಬ್ಬಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಣಿ, ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನದೊಡ್ಡಿ, ಕೂನನಕೊಪ್ಪಲು, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಬೋಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚನ್ನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಅಣ್ಣೇಕೊಪ್ಪಲು, ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ, ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಾಪುರ, ಕೊಂಡದಮ್ಮನಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಟಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-40-765955772</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>