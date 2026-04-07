ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಬಲಿ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಸಾಕುನಾಯಿಯನ್ನು ಮೂವರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದು ಪರಾರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪ ರಾತ್ರಿ 1.30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯವರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮೊದಲು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಿರುಚಾಡಿದಾಗ ಅವರತ್ತಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದರು. ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಶ್ವಾನದಳ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಜೆ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>