ಮಳವಳ್ಳಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಉಗ್ರಾಣಪುರದದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಯುವಕರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಹಸುಗಳ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏ.18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಂತಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರಾಸುಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಏ.18ರಂದು ಹಾಲು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಸುಗಳು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಏ 19ರಂದು ಹಸುಗಳ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ₹40 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹30 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹20 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ₹15 ಸಾವಿರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಂಜು-8749020403, ಲೋಕೇಶ್-9945460198, ಶಂಕರ್-9535516151, ಪ್ರಜ್ವಲ್-7483930343 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ