ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೇಕೆ ಸಾವು

ಮಳವಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಕೆಯೊಂದನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಕೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಮಹಿಳೆ ನಿಂಗಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದವು. ಇದ್ದರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-40-129440398</p>