ಮಳವಳ್ಳಿ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ಮಳವಳ್ಳಿ: ಹಲಗೂರು, ಕಸಬಾ, ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ ನೆಲದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಧಗೆ ತರಿಸಿದೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ (ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ) ಹೋಬಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದೆಡೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪುರ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡೂರು, ತುರಗನೂರು, ನಡಕಲಪುರ, ಸಾಹಳ್ಳಿ, ಸುಜ್ಜಲೂರು, ಚಿಕ್ಕಎಲಚಗೆರೆ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕುಂತೂರು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನಿಗ, ಡಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ, ಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ ಬೆಲ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶೋಕ್.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 12 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 11 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 88 ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, 53 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯ 93 ಬೋರ್ ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 9 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟುನಿಂತಿವೆ. 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.